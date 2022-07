Korfbalploeg Suriname wil zich met Haagse trainer op de kaart zetten: ‘Zijn niet het B-team van Nederland’

Met video Finale SV Nootdorp ontsierd door racisme en vechtpar­tij en Die Haghe wint wéér na strafschop­pen

SV Nootdorp en Die Haghe blijven volgend seizoen in de eerste klasse spelen. Voor de Nootdorpers een bittere pil, want in de finale van de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse was SDV Barneveld met 1-0 te sterk. Voor Die Haghe is het een hele opluchting. De ploeg van trainer Wim de Jong won de thriller tegen AFC na strafschoppen.

26 juni