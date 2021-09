Krachtmens Tamim van Quintus: ‘Tegenstanders keihard aanpakken is wel iets voor mij’

Het was toch even schrikken. De Heulse ‘troetelbeer’ verdween na een scrimmage geblesseerd naar de kant. Tamim: ,,Ik bleef met mijn pink in het shirt van een tegenstander haken en daardoor schoot die pink uit de kom. Tot vier uur ’s nachts heb ik in het ziekenhuis gezeten. Volgens de foto is er geen botbreuk. Ook de pees van m’n pinkie leek nog te werken. Dus hopelijk valt het mee. Volgende week kijken ze er verder naar.”