Kritiek nadat meer zondagteams op zaterdag gaan voetballen: ‘Het gaat druk worden op de velden’



OverstapClub na club besloot de afgelopen weken om het zondagvoetbal de rug toe te keren. Liefst dertien clubs uit de regio maken volgend seizoen met hun eerste elftal de horizontale overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. Een overgrote meerderheid bij alle clubs was vóór de overstap, maar niet iedereen is er even blij mee. ,,Ik baal dat ik dit moet opgeven.”