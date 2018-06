KSD-Marine na spelersopstand niet in zee met Wim van Ettinger

In januari presenteerde de Haagse zaterdag-vierdeklasser Van Ettinger als opvolger van Eki Korte, die komend seizoen bij Houtwijk aan de slag gaat. Bestuurslid technische zaken Sylvio Mansveld heeft geen idee waarom een deel van de spelersgroep niet met de 61-jarige trainer wil samenwerken. ,,Toch hebben we naar de spelers geluisterd. Een leegloop van de selectie had voor de club grote gevolgen kunnen hebben. Zonder eerste team hadden we ons voortbestaan op het spel gezet, dat is het laatste wat we willen. We hebben gekozen voor het club­belang”, zegt Mansveld.