Kunstschaatser Dmitry Epstein blij met nieuwe partner: ‘Ze is zo gek als een deur!’

,,We waren elkaar kwijt en ik wist helemaal niet waar ze was”, zei Dmitry Epstein afgelopen zaterdag na de korte kür bij de Challenge Cup lachend. Dat is knap, want de tribunes van de Uithof waren vanwege de coronapandemie leeg en hij had de ijsvloer voor zichzelf en zijn partner Nika Osipova (20) alleen. Maar de 27-jarige Hagenaar bedoelde iets anders. ,,Doordat we nog maar kort met elkaar schaatsen, dit was zelfs onze eerste wedstrijd, gaat het nog een beetje roestig. Het zijn nog geen soepele bewegingen en het is vaak een beetje duwen en trekken. En omdat je elkaar niet kent weet je nog niet of je tijdens de kür harder of zachter moet schaatsen en dan verlies je dus het contact.”