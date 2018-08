KZ geniet nog na van rentree op hoogste niveau

Afgelopen zondag verraste KZ dus opnieuw door 'Stichtsche', de nummer 9 van het afgelopen seizoen, met een nederlaag terug naar Bilthoven te sturen. Aanvaller Martijn van Grimbergen maakte al na 18 seconden met een fraaie backhand de 1-0. ,,Dat was wel een lekkere opening'', aldus de nog nagenietende zoon van Maarten van Grimbergen, die in de glorietijd van de 'Steenbokken' ook in de voorhoede speelde.

,,Of ik deze zege verwacht had?'', herhaalt de 23-jarige Van Grimbergen de vraag. ,,Dat is natuurlijk lastig te zeggen, maar dit was wel beter dan verwacht. We zijn fit en hadden er veel zin in. Dat heeft zich gelukkig uitbetaald in drie punten.''