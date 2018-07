Ladan en Asmelash op huurbasis naar Top Oss

Mo Ouarraki bereidt zich via YouTube voor op ‘ADO’

4 juli Het maakt Mohammed Ouarraki niet uit of hij vanavond routinier Aaron Meijers tegenover zich heeft of een andere speler van ADO Den Haag. Het 17-jarige talent van Laakkwartier wil in de oefenwedstrijd tegen de Haagse profclub lekker voetballen.