Landskampioen Fortuna begint met tegenvaller aan de Korfbal League: ‘Iedereen had slappe poten’

Regerend landskampioen Fortuna/Delta Logistiek is met een tegenvaller aan Korfbal League begonnen. In Capelle aan den IJssel kwamen de Delftenaren met een gelijkspel (23-23) tegen KCC nog fortuinlijk weg. Het geeft Fortuna stof tot nadenken.

Het komt niet vaak voor dat Ard Korporaal en Damien Folkerts na een korfbalduel een kwartier lang stil voor zich uit starend op hun stoel blijven zitten. Meestal maken de coaches van Fortuna direct een praatje met hun spelers. Zaterdagavond bij KCC was dat niet het geval. Het 23-23 gelijkspel bij de Capellenaren zorgde bij de normaliter vrolijke trainers voor een onbehaaglijk gevoel. Folkerts legde even later uit wat er door zijn hoofd ging.

Lees ook PREMIUM Bij Fortuna klopt aan de vooravond van de Korfbal League de jeugd nadrukkelijk op de deur

,,Het eerste dat in mij opkwam was: ‘Wat hadden wij anders kunnen doen’? Dat doe ik overigens ook als wij winnen hoor”, zei hij balend. ,,Wat zien wij hier gebeuren? Wat moeten wij doen in de komende week? Dit is een honderd procent tegenvaller. KCC is een lastige tegenstander, maar van ons wordt verwacht dat wij hiervan winnen en dat hebben we niet gedaan. Uiteindelijk komen wij met een punt nog goed weg.”

Quote Even dacht ik bij een 17-19 voorsprong nog: nu pakken wij door. Maar dat gebeurde helaas niet. Dit geeft stof tot nadenken Renée van Ginkel

Bij Fortuna draaide het vanaf het begin niet. De 16-12 ruststand in het voordeel van KCC was niet eens geflatteerd. ,,Het leek wel of iedereen bij ons in het begin met slappe poten in het veld liep”, oordeelde Renée van Ginkel, die even daarvoor kort met haar ouders de wedstrijd analyseerde. ,,Mijn vader is normaliter heel kritisch op mijn spel, nu was hij gelukkig tevreden. Maar dat doet niets af aan het gelijke spel, dat had niet gemogen. De deceptie is groot als je weet wat onze doelstellingen zijn. Even dacht ik bij een 17-19 voorsprong nog: nu pakken wij door. Maar dat gebeurde helaas niet. Dit geeft stof tot nadenken.”

Of Van Ginkel zaterdag dan met een kater naar huis ging? ,,Nee hoor, wat mij betreft is het nu klaar. Voor mijn vriend en tevens medespeler Joren (van Nieuwenhuijzen, red.) daarentegen niet, die heeft er vaak meer én langer last van.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.