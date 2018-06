Langdurig loopfestijn bij Haag Atletiek aan de Laan van Poot

Anders BekekenHerhaal je successen; die stelregel brengen ze bij Haag Atletiek met succes in de praktijk. Zo was afgelopen zaterdag alweer de 30ste editie van hun zes- en negen-uursestafette.

De speaker van dienst had er duidelijk zin in: ,,Ja beste mensen, half twee is het nu'', schalde het over de atletiekbaan aan de Laan van Poot. ,,Dat betekent dat de negen-uurlopers al halverwege zijn. Nog maar vier en een half uur!'' Er weerklonk een optimistisch gejuich. Zoals het gehele sfeertje er zaterdag duidelijk goed in zat. Zowel op het stuk waar deelnemers aan het uitlopen of inlopen waren, als rond het punt aan de kant van de oude tribune waar de estafettelopers elkaar telkens via een high- of low five aflosten. Om nog maar te zwijgen van het middenterrein dat zaterdag veel weghad van een pop-upcamping.

Een hele nederzetting van kleurrijke tentjes daar in de Vogelwijk. Over de geluidsboxen Top 40-muziek in de categorie 'zomers', klapstoeltjes rond plastic tafels met daarop flessen water, thermoskannen koffie en thee en supermarkttassen vol proviand. Koelboxen. En kijk, een tot de rand gevuld opblaasbadje. Wat ook bijdroeg aan de feestelijke 'vibe': de groen-gele vlaggetjes over het hele complex. Plus de ludieke namen van de teams. Zoals: Go Your Own Way, Het Laatste Rondje, Effe Doorlopen, Zie Je Straks en Walk On The Wild Side.

Masseurs

Ging je het clubhuis binnen, deed je dat door een deurgordijn van glimmende gele en groene slierten. In de ruimte achterin het clubhuis waren vier masseurs. Naarmate de dag vorderde, breidde het aantal op hun beurt wachtende atleten zich uit. Zodra de volgende aan de beurt was, vroeg de masseur wat hij voor diegene kon betekenen. Waren de antwoorden aanvankelijk (meestal rug, kuiten of bovenbenen) nog specifiek, gaandeweg hoorde je steeds vaker als antwoord: ,,Gooi alles maar los.'' Nee, zo'n zes- of negen-uursestafette gaat je niet in de koude kleren zitten.

Ondertussen had een nieuwe speaker het woord genomen - ook stembanden hebben zo hun grenzen. Opvallend als je de deelnemers (35 solisten en 37 teams van vier of zes) zag rondgaan: het hoge percentage lachende gezichten. Hoe zwaar je het ook hebt, als langeafstandloper loop je toch in een bepaald ritme. Is er cadans en balans. En voor je het weet raak je daarvan in een soort trance. Onderweg denken lopers dan ook aan veel dingen behalve lopen. Een gegeven dat in deze setting extra werd gestimuleerd door de gedurende de rondjes van 1861 meter wisselende indrukken.

Aanstekelijk

Zo was het gedeelte door de duinen achter het atletiekterrein langs stil. Kwamen de lopers weer in de buurt van het onderkomen van Haag Atletiek, waren daar de aanstekelijke Top 40-muziek en de aanmoedigingen, niet alleen van de toeschouwers en eigen teamleden, maar ook van overige teams. Het zijn zaken die horen bij dit evenement, dat alweer voor de dertigste keer werd georganiseerd. Tot de overige in de loop der jaren tot ijkpunten uitgekristalliseerde onderdelen behoort De Pastaparty.

Oftewel een heel peloton sporters dat de in de loop van de dag verbruikte koolhydraten gezamenlijk aanvult. Met onderwijl genoeg om over na te praten. Zoals wie er wonnen. Dat was bij de negen-uursolo bij de mannen Peter Ligthart, met 92,631 kilometer. En bij de vrouwen Katie Unoki: 83,648 kilometer.