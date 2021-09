Leimonias vliegt op het laatste moment Van der Hoek in voor start eredivisie: ‘Moeite ogen open te houden’

Tenniszo­mer van start in Den Haag: 'Nederland­se talenten krijgen hier de kans’

30 juni Er wordt weer gegleden over het gravel, het gekreun galmt over het park en de discussie met de scheidsrechter over in of uit is terug van weggeweest. De ITF World Tennis Tour The Hague trapt deze week de tenniszomer af met de internationale subtop én met mogelijk Nederlands succes.