Leroy Resodihardjo vertrekt bij Scheveningen

Oefenduel Jong ADO met ASWH gestaakt na botsing

22:14 De oefenwedstrijd van Jong ADO op bezoek bij ASWH is vanavond gestaakt omdat Nadir Achahbar buiten bewustzijn was geraakt. De speler van de Haagse belofteploeg kwam in de tweede helft van de oefenwedstrijd in Hendrik-Ido-Ambacht met zijn hoofd in botsing met een tegenstander van de zaterdag-derdedivisionist.