Lex Immers, een zeldzame combinatie van clubliefde en voetbalkwaliteiten

Mysterieus: Badminton­ner Mark Caljouw weet nog niet of hij zaterdag naar Tokio vliegt: ‘Dit is wel vervelend’

15 juli Hij zou al in Tokio moeten zitten. Maar in plaats daarvan is Mark Caljouw nog in Nederland. Afgelopen maandag ging het vliegtuig naar Japan. Maar vlak voor vertrek kwam de mededeling dat de badmintonploeg niet aan boord ging.