Lex Immers lanceert bij oude liefde ADO zijn trainerscarrière: ‘Bij Feyenoord genoot ik van Koeman’

Hockeyers HDM landskampi­oen na hattrick Chris Taberima, dames HDM grijpen net naast het goud

De hockeyers van HDM zijn zaterdag Nederlands kampioen indoor geworden. De mannen van coach Robbert Groeneveld versloegen in de finale Amsterdam met 4-2. Grote man bij HDM was Chris Taberima met drie treffers. De vrouwen van HDM werden in de finale afgetroefd door Pinoké (2-1).

28 januari