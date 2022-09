Lex Immers nog altijd belangrijk bij Scheveningen: ‘Zijn klasse en routine gaven de doorslag’

Oké, het was maar een statistiek, maar voorlopig waren de ‘Schollekoppen’ de enige ploeg in de tweede divisie, die nog niet had gescoord. Het was dinsdagavond niet zo gek dat de meeste bezoekers verwachtten dat Michael de Niet degene zou zijn, die de scheepstoeter die na iedere thuistreffer over Sportterrein Houtrust schalt, aan het werk zou zetten. Niet voor niets was de 27-jarige spits vorig jaar met achttien doelpunten afgetekend topscorer van de ploeg.