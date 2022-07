Lievelingsvijanden JAC en Voorschoten’97 weer tegen elkaar: ‘We haalden beste in elkaar omhoog’

Wie zijn grenzen wil verleggen, heeft meer aan een sterke vijand dan een goede vriend. Want uiteindelijk word je ook maar zo sterk als je tegenstander van je eist. Daarom is je favoriete opponent niet wie je makkelijk verslaat. Maar die je dwingt het beste uit jezelf naar boven te halen. Sport floreert bij rivaliteiten. Bij het wielrennen Fausto Coppi tegen Gino Bartali. In de NBA de Boston Celtics tegen de LA Lakers. Joe Frazier tegen Muhammad Ali qua boksen. Rafael Nadal en Roger Federer in het tennis. Plus in het Haagse amateurvoetbal het JAC en Voorschoten’97 van rond de eeuwwisseling.