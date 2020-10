Liever op zee dan in de schoolbanken; is Sam Aben straks de eerste Nederlandse kitefoiler op de Spelen?

Hij geeft het toe. Sam Aben, een 17-jarige leerling uit vwo 6 van het Haagsch Montessori Lyceum, heeft weleens van school gespijbeld. ,,Als het windkracht 5 is, word ik on­rustig. Dan zit ik in de les te stuiteren op mijn stoel. Dan wil ik graag naar buiten, de zee op.” Om die reden mist hij nog weleens een les, al mag hij er van school ook een aantal overslaan en in zijn eigen tijd inhalen.