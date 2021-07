Livestream verovert het cricket: Zelfs in India kijken ze naar Nederlandse competitie

Dat clubs hun wedstrijden (te vinden op de website van de bond of op YouTube) uitzenden, heeft een reden. Door de coronacrisis mag er geen publiek naar de wedstrijden komen en is dit een mooi alternatief. Maar inmiddels zien clubs er meer mogelijkheden in. De ontwikkelingen gaan dan ook razendsnel. Zo was er eerst alleen zicht op het wicket, waardoor de kijker niet kon zien waar de bal heengeslagen werd of hoe de verdedigende partij de bal verwerkte, nu zoomt de camera bij VCC al regelmatig uit om het hele veld te laten zien. Ook werkt de Voorburgse club met herhalingen, zodat een bal in het wicket of een rake klap van de batsman kan worden teruggekeken. En sommige clubs doen al interviews na een wedstrijd.