Local hero Wim is de hele week bezig met de paardensport: ‘Dit is voor mij het leven’

Paardenwe­reld in rep en roer om dodelijk virus: ‘Het ergste wat je kan overkomen’

3 maart De paardenwereld is in rep en roer door de zeer besmettelijke virusziekte rhinopneumonie, waardoor in Valencia vier wedstrijdpaarden zijn gestorven. Menner IJsbrand Chardon, veertienvoudig wereldkampioen vierspan uit Schipluiden, is ernstig bezorgd over de situatie.