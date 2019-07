Lokale en internationale helden bij NK atletiek aan Laan van Poot

Eerste training van Sjaak Polak bij ADO Den Haag Vrouwen: 'Een fantas­tisch elftal'

23 juli Sjaak Polak is terug van weggeweest in het Cars Jeans Stadion. Dit keer niet als speler van ADO Den Haag, maar als hoofdtrainer van de vrouwen. Gisteren was de eerste training. ,,Het is fantastisch om te zien hoe deze groep qua persoonlijkheid en posities bij elkaar past."