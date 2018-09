Loosduinen trekt zich terug uit districtsbeker

Loosduinen is genoodzaakt zich terug te trekken uit het districtsbekertoernooi. De vierdeklasser kan zaterdag voor het bekertreffen met DVO'32 niet voldoende spelers op de been brengen. De Vlaardingers voelden niets voor het voorstel om de wedstrijd doordeweeks te spelen.

Trainer Richard Douw baalt van de ontstane situatie. ,,We hebben dit seizoen de beschikking over twintig selectiespelers. Er gaan vier jongens op vakantie en acht spelers zijn geblesseerd, dus blijven er maar acht spelers over. Dit kunnen we niet aanvullen omdat we niet beschikken over een tweede elftal", stelt Douw.

Dat Loosduinen geen tweede team heeft, is het gevolg van een groot aantal selectiespelers dat heeft aangegeven liever in een vriendenteam te voetballen. ,,Dat zijn voornamelijk clubjongens die niet meer de verplichting van het voetballen in een selectie willen dragen. Daarnaast was er vorig seizoen geen onder 19-elftal beschikbaar dat voor aansluiting kan zorgen."