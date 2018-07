Lucienne Reichardt houdt band tussen ADO en West Ham levend

Laatbloei­er Langereis wil zich laten zien in Ronde van Poeldijk

27 juli Daniël Langereis begint zich stilaan steeds meer in beeld te rijden in het elitepeloton. Zo behaalde hij onlangs een zesde plek in de ronde van Monster, maar moest hij tijdens het ‘wielergeweld’ in Kwintsheul passen. De Delftse student mag zich zondag in de 69ste Ronde van Poeldijk voor elite/beloften weer meten met de favorieten.