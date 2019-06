Luna Fokke schoot met haar laatste goal HGC naar hoofdklasse

Terwijl haar teamgenoten nog ergens op de A12 zwierven, was Fokke allang op De Roggewoning gearriveerd. Daar nam ze de felicitaties in ontvangst van de aanwezigen, die eerder opgelucht dan blij waren. Haar doelpunt tegen Huizen (1-0) bracht HGC namelijk voor het eerst sinds 2011 terug in de hoofdklasse. Een kleine huldiging moest nog volgen, maar voordat deze er kwam, nam ze alle tijd om vooruit en terug te blikken.

Quote Het was niet óf maar wannéér dat doelpunt ging vallen Luna Fokke

,,Ik sliep bij mijn teamgenootje Isis van Loon en had toen ik opstond, al het gevoel dat het een bijzondere dag zou worden. Ik was ervan overtuigd dat we het zouden halen. Met twee keer 1-0 winnen lijkt het verschil niet zo groot, maar wij waren veel beter en overtuigender dan Huizen. Het was niet óf maar wannéér dat doelpunt ging vallen."

Het was een 'sessie op de hei' halverwege het seizoen die de 'Gazellen' op het goede spoor zette. ,,Maar dan niet in een hutje, maar in campers in Portugal. In de winterstop hebben we elkaar gezegd wat goed en slecht ging. Alles is uitgesproken. Daarna zijn we de tweede helft van het seizoen echt een team geworden. Dat zag onze coach bijvoorbeeld aan het juichen na doelpunten. Dat deden we gezamenlijk. Deze promotie is vooral het resultaat van ons allen."

Na acht jaar is HGC terug in de hoofdklasse. Maar de aanvallende middenveldster is er volgend seizoen niet bij. Zij vertrekt naar Kampong. ,,Ik speel mijn hele leven al bij HGC en nu ben ik klaar voor een nieuwe stap, een nieuwe omgeving. Dat gevoel leeft bij mij sterk en daarom heb ik besloten om weg te gaan."

Quote Uiteinde­lijk heb ik voor Kampong gekozen, omdat het een grote club is die een familiege­voel uitstraalt. Luna Fokke

Radar

De 18-jarige Leidschendamse stond al op de radar bij verschillende clubs. ,,In februari werd ik al benaderd door Pinoké. Ik dacht: 'Wat is dit nou? Het seizoen is pas halverwege en ik word al gevraagd?' Daarna kwam Kampong. Ik zei tegen mijn vader: 'Hoe vet is het dat twee hoofdklasseclubs mij als achttienjarige willen hebben!' Uiteindelijk heb ik voor Kampong gekozen, omdat het een grote club is die een familiegevoel uitstraalt. Iedereen is daar zo openhartig, ik kreeg bijvoorbeeld gelijk al appjes van speelsters toen ik het bekendmaakte. Ik heb er nu al zin in om bij Kampong te gaan spelen."

Met de Utrechtse ploeg komt de speelster van Nederland A (hoogste vertegenwoordigende jeugdteam) straks haar oude club tegen. ,,Dat vind ik alleen maar leuk, ik kijk er ook naar uit. Waarom dan niet hoofdklasse bij HGC spelen? Omdat Kampong voor de play-offs wil spelen en ambities heeft. Bovendien loopt er een aantal internationals rond. HGC zal zich in eerste instantie richten op handhaven. Dat zijn grote verschillen. Tegelijkertijd moet ik nog wel mijn weg vinden. Ik heb nog nooit in de hoofdklasse gespeeld, dus ik moet ook maar zien hoe ik me staande houd."

Reizen