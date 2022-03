Maakt de feestzanger bij DUNO plaats voor de ‘Dikke Dame’? ‘Wij kunnen geen persoonlijke duels winnen’

Hans de Bruin mocht na afloop van DUNO tegen Duindorp SV in de kantine zingen, maar als het zo doorgaat dan is de thuisploeg verplicht om binnenkort de Dikke Dame te boeken. Die speelt de hoofdrol in de Amerikaanse sportuitdrukking It ain’t over till the fat lady sings. Na de nederlaag tegen Duindorp SV kan zij, omdat er nog elf duels te gaan zijn, nog wel even buiten de deur worden gehouden. Maar op zijn minst heeft ze het adres van DUNO al in haar navigatiesysteem gezet en is ze begonnen aan haar stemoefeningen. Want tegen wie gaat DUNO, dat door de zege van Quick Steps nu hekkensluiter is, in vredesnaam nog zeges boeken?