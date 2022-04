Maakt RVC Celeritas na slechts 17 duels al de 100ste treffer? ‘Het wordt nog een heel kluif’

Statisch gezien is het mogelijk, want de Rijswijkers maken gemiddeld 5,9 goals per wedstrijd. Maar trainer Dennis Young waakt voor een hosannastemming. ,,Het wordt een hele kluif tegen Graaf Willem II-VAC.. Al had ik in onze thuiswedstrijd, die wij met 4-0 wonnen, meer tegenstand van deze serieuze nacompetitiekandidaat verwacht.” Young gaat ervan uit dat de opponent nu sterker voor de dag komt. ,,Tegenstanders passen zich steeds meer aan ons aan. Neem middenmoter Semper Altius als voorbeeld. Dat elftal speelde dusdanig defensief, dat we uiteindelijk blij moesten zijn met een bescheiden 2-1 winst. Zo klein waren de ruimtes voor ons.”