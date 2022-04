Maakte Cruijff in Den Haag zijn mooiste doelpunt ooit? ‘Kousenbandje aanpakken, meenemen en weg was-ie’

Aan de Schelde in het Forepark staan in de berm naast het supportershome van ADO Den Haag twee bakstenen kassahuisjes. Voordat ze in 2014 hier naartoe werden verhuisd, stonden ze negentig jaar bij het oude stadion van ADO in het Zuiderpark. Ze staan symbool voor wat er allemaal aan onvergetelijks op die locatie gebeurde. Maar ze herinneren ons ook aan alle mensen, die er in de loop der jaren naar het voetbal gingen. Zoals op 2 januari 1972, toen landskampioen en koploper Ajax aan de Meester P. Droogleever Fortuynweg op bezoek kwam. De temperatuur was twee graden, de wind was zwak en het was de hele tijd bewolkt. De tribunes puilden uit en Ad Boogaerts was de scheidsrechter.