Maik Kuivenhoven debuteert op het WK darts: ‘Ik werk ook gewoon nog vijf dagen per week’

Maik Kuivenhoven woont samen met zijn vriendin en twee kinderen in Naaldwijk en werkt in De Lier bij Berg Hortimotive. ,,Ik werk vijf dagen in de week en daarbuiten staat mijn leven veelal in het teken van darten. Ik probeer in de pauzes en in de avond, nadat de kinderen op bed liggen, zoveel mogelijk te gooien. ‘s Avonds spreek ik met andere darters af of gooi ik alleen thuis”, vertelt Kuivenhoven.