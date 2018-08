Malaise in de drafsport raakt nu ook de fokkerij

In de kwalificatiekoersen voor de Derby van 26 augustus was het voor de pikeurs gistermiddag op Duindigt slechts zaak hun paarden zonder kleerscheuren over de finish te krijgen om een startbewijs te bemachtigen. En het liefste een plek bij de eerste vier om zeker te zijn van een plek in het eerste gelid achter de startauto. ,,Missie geslaagd'', aldus Hugo Langeweg junior, die met Indian Fanatic in de eerste serie als derde aftikte. ,,In de Derby loopt de hengst zonder ijzers, waar hij op deze baan beter uit de verf komt.''