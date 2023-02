Mama weet van geen ophouden: Talisa (33) keerde na twee bevallingen terug in de Nederlandse handbaltop

Haico Herbert (45) in dug-out getroffen door hersenbloe­ding: ‘Bij de 1-1 zag ik hem nog juichen’

Bij voetbalvereniging Wippolder zat de schrik er afgelopen weekend goed in. Tijdens de wedstrijd van de eersteklasser op bezoek bij Forum Sport kreeg in de 75ste minuut assistent-trainer Haico Herbert (45) op de bank een hersenbloeding. Hij werd met spoed per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Inmiddels is zijn situatie ‘neurologisch stabiel’.

7 februari