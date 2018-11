Manitas Demelinne brengt Hijs Hokij extra ervaring

Wat de voormalig aanvaller van het eerste team betreft een jaar later dan gehoopt. ,,Ik had me vorig jaar al aangemeld, maar toen had de club net een overeenkomst met Jeff Smith gesloten. Ik was dus net te laat.''

Vanwege privé-omstandigheden stapte de Canadees Smith nog voor het einde van vorig seizoen op het vliegtuig naar huis en maakte Eimers het seizoen alleen af. ,,Chris polste mij in de zomer of ik nog interesse had in de rol als assistent'', aldus Demelinne.

Die belangstelling had de schilder en eigenaar van een ijshockeywinkel nog steeds, maar zijn gezondheid liet dat in eerste instantie niet toe. Een jaar geleden werd er bij Demelinne chronische leukemie geconstateerd.

Gezondheid

,,Ik stapte pas in toen mijn gezondheid dat toeliet, dus pas na de start van het seizoen. Met die ziekte is te leven, maar af en toe is het echt zwaar. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Het zit ook tussen je oren, als ik me niet lekker voel ben ik toch bang dat het verergert'', aldus de Hagenaar.

Het is voor de oud-speler van Rotterdam Panda's, Dordrecht Lions, Amsterdam Flames en Zoetermeer Panters niet de eerste comeback bij de Haagse selectie. Als 43-jarige, inmiddels met het tweede van Hijs actief in de tweede divisie (het derde niveau), maakte hij in het seizoen 2016-2017 nog zijn opwachting in de BeNe-League, de competitie die vorig seizoen door de Hagenaars werd gewonnen.

Quote We kijken wat er nodig is om ons team elke week beter te laten presteren Manitas Demelinne

,,Ik was altijd al aanwezig als slijper, dus een echte terugkeer was het niet. Het plezier en de kameraadschap had ik wel gemist'', aldus Demelinne, die nog steeds in het tweede actief is.

In de komende twee weekeinden heeft Hijs met de BeNe-League en de beker een dubbel programma. In laatstgenoemd toernooi eindigen de Hagenaars als derde als ze van Tilburg Trappers en Nijmegen Devils winnen.