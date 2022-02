Marathonschaatser Rosalie Huisman stopt er nu echt mee: ‘Maar eerst nog een keer naar de Poolcirkel’

Oran­je-kee­per Rinka Duijndam kampt met burn-out: ‘Angst en verdriet kregen controle over mijn lichaam’

Oranje-keeper Rinka Duijndam (24) heeft voor het eerst sinds begin december van zich laten horen. Eén dag voor de start van het WK handbal in Spanje verliet ze in december plotseling de selectie om terug naar Nederland te keren. Inmiddels blijkt dat Duijdam met een burn-out kampt en voorlopig niet beschikbaar is voor haar club in Duitsland en het Nederlands elftal.

3 februari