Marc Boshoff na spectaculaire zege Quick: Geen moment in paniek geweest

,,Winnen op zich is al reden genoeg voor een leuke terugreis, maar na twee doelpunten smaakt het biertje in de bus extra lekker", grapt Boshoff. Ondanks het scoreverloop had de middenvelder er geen enkel moment vrees voor dat de punten in het Oosten van het land zouden achterblijven. ,,Wij speelden echt goed en waren veel beter. De tegendoelpunten waren het gevolg van defensieve fouten aan onze kant. Nee, ik heb geen moment gevreesd voor een slechte afloop. Daarvoor zaten we echt veel te goed in de wedstrijd.”