Marcella Koek kan padel niet laten: ‘Het wordt pittig, maar dat heb ik er voor over’

‘Koekie’, zoals de liefkozende bijnaam van de speelster uit Leidschendam luidt, was op 20-jarige leeftijd al de nummer 379 van de wereld in het tennis. Toch besloot ze twee jaar later dat het proftennis niet haar toekomstige bestaan zou worden. Toen ze in 2015 in aanraking met padel (een kruising tussen tennis en squash) kwam, was ze direct verkocht. ,,De toenmalige bondscoach Norberto Nesi zag mij daarna een keer aan het werk en twee maanden later speelde ik het EK met het Nederlands damesteam”, zegt de 32-jarige Koek.