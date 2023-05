Marcus Keane wordt nieuwe algemeen directeur ADO, Mark Ruijl bedankt voor functie

Jos stelde chemokuur uit en zag hoe zijn dochter Anne de marathon won: ‘Nu moet ik er weer voor hem zijn’

Anne Luijten (29) had al aangekondigd dat ze een eventuele podiumplek bij de marathon van Rotterdam aan haar zieke vader Jos zou opdragen. Maar dat alles zo mooi samenviel, had ze niet durven dromen. ,,Ik hoop dat hij er in 2024 opnieuw bij kan zijn.”