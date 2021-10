Mario van der Ende grapte: ‘Ik had jouw voetbalplaatje altijd tien keer dubbel en niemand wilde jou ruilen’

Column Mario van der Ende won een fles champagne van Luc Nilis: ‘Ik wist zeker dat ik mijn ogen kon vertrouwen’

11 oktober Columnist Mario van der Ende moest tijdens zijn scheidsrechterscarrière vaak in conclaaf met spelers. Zo ook tijdens de topper PSV-Ajax in 1999. PSV-captain Luc Nilis was zó overtuigd van zijn gelijk, dat hij een weddenschap met de arbiter aan ging.