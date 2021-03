Marius van Mil wordt na razendsnelle opkomst prof, al is het voor hem beter als ADO Den Haag degradeert

Vraag een volger van de tweede divisie naar Marius van Mil en de kans is groot dat diegene superlatieven tekortkomt. Niet zo vreemd, nadat de jonge spits er in zijn eerste vijf duels voor Excelsior Maassluis op het derde niveau van Nederland direct vijf maakt.



Meerdere profclubs tonen interesse, maar de keuze valt op een club dicht bij huis: ADO Den Haag. Want wat velen misschien niet weten, is dat Van Mil gewoon uit Delft komt, tot de B-jeugd bij SV Den Hoorn heeft gespeeld en zijn vader Frank voorzitter van die club is. ,,Prof worden is echt een jongensdroom”, vertelt Van Mil.