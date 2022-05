Mark (45) is kapot na tien triatlons in tien dagen: ‘Mijn fysio was bang dat ik mijn achillespees zou scheuren’

Mark (45) roeide de oceaan over en loopt nu tien triatlons in tien dagen: ‘Voor mijn overleden moeder’

Mark Slats (45) uit Wassenaar werd twee jaar geleden wereldnieuws nadat hij met compagnon Kai Wiedmer in 32 dagen tijd roeiend de Atlantische Oceaan overstak. Voor Slats was dat nog niet gek genoeg, want vanaf zondag doet hij in tien dagen tijd tien triatlons. Zijn drijfveer? Zijn overleden moeder. ,,Ze vroeg of ik haar as wilde meenemen tijdens mijn challenges.”

