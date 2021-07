Mark Caljouw maakt zich op voor zijn eerste Olympische Spelen: ‘Van mij mag het morgen beginnen!’

column Een UE­FA-official vroeg mij eens of ik wel met John Blanken­stein een kamer durfde te delen

28 juni Het verrast Mario van der Ende niet dat er tijdens het EK voetbal discussie is over regenboogvlaggen. De oud-topscheidsrechter schrijft in zijn column over gevoelige onderwerpen als homohaat en racisme. ,,Deze week werd weer eens duidelijk dat de UEFA moeite heeft daar empathisch op in te spelen.”