Mark Rutte is typisch een man die denkt dat we nog voetballen met zo’n vintage lederen bal met een veter

overzicht RKAVV gestaakt na opstootje en ‘walgelijke’ scheids bij Laakkwar­tier: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Ook dit weekend stond het weer bol van de bijzonderheden in het amateurvoetbal. De wedstrijd van hoofdklasser RKAVV bij SDO werd zondag tijdelijk gestaakt na een opstootje met supporters, voor Westlandia gloort na de tweede zege op een rij The Great Escape en de koplopers in ‘3B’ verloren punten. Wat gebeurde er allemaal op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je helemaal bij.

1 mei