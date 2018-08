Martin Abbenhuis krijgt een onverwachte kans

,, Manager John van Kuijeren benaderde mij al op 29 juli voor de vacante trainerspost. Drie dagen later hadden wij een gesprek en was alles rond. John wilde per se een trainer hebben waarmee de club de competitievoorbereiding kon beginnen."

Abbenhuis heeft een vermoeden waarom hij het geworden is: ,,Waarschijnlijk benaderde de vereniging mij vanwege mijn verleden bij het vroegere Kranenburg als speler en trainer. Daarnaast heb ik drie jaar bij Wateringse Veld GONA gewerkt."

De kersverse trainer had niet meer op een nieuwe vereniging gerekend na zijn ongelukkige afscheid bij zondag-derdeklasser Graaf Willem II-VAC. ,,Een groot deel van de spelersgroep besloot te stoppen met selectievoetbal. Uiteindelijk maakte het bestuur van het tweede elftal de hoofdmacht. Dat elftal had echter al een coach." De voormalige profvoetballer is nog wel coördinator van meerdere jeugdteams van Graaf Willem II-VAC.