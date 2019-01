Martin en Cock Jol keren terug bij Scheveningen

Martin Jol was van 1995 tot 1997 al actief als trainer in Scheveningen. Onder zijn leiding sleepte de zaterdagclub in 1996 de landstitel in de wacht. Daarna werd de geboren Scheveninger trainer van respectievelijk Roda JC en RKC Waalwijk, waarna de voormalige voetballer van onder meer FC Den Haag en Bayern München zijn loopbaan voorzette in Engeland, waar hij Tottenham Hotspur onder zijn hoede nam. Jol is ook trainer geweest bij Fulham, Ajax en Hamburger SV. Met zijn laatste club Al-Ahly werd hij in 2016 kampioen van Egypte.

Sinds het overlijden van Arie de Jager (januari 2017) en het vertrek van Ben van Dam bij Scheveningen in november van dat jaar is Ron Cramer in zijn eentje verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken van de ‘Schollenkoppen’. Dat riep praktische problemen op, zo gaf Cramer afgelopen november al aan in deze krant. ,,Het maken van keuzes is lastig. Wat nou als ik vind dat we afscheid moeten nemen van een speler? Dan kan John (Blok, red.) zeggen: ‘Maar jij bent de enige die dat vindt’, gaf Cramer toen aan.

De voetbaltechnische commissie krijgt nu een kwaliteitsimpuls. Cock Jol wordt per direct voetbaltechnisch manager van de club en heeft in voorzitter Ron Kleijn een afgevaardigde in het bestuur van Scheveningen. Trainer John Blok, Cramer, Martin Jol en teammanager Dave van der Zwan nemen, met ieder hun eigen specialisatie, zitting in die commissie.

Cramer richt zich op de A- en B-selectie van de senioren, terwijl Van der Zwan als administratief en financieel specialist zitting neemt in de commissie. Albert van der Dussen, die in december van 2018 op non-actief werd gezet als trainer van tweededivisionist Barendrecht, treedt als nieuwe hoofd jeugdopleiding per 1 juli toe tot de commissie. Met het verlengen van het contract van hoofdtrainer John Blok, die aan zijn zestiende seizoen op Houtrust begint, werkt Scheveningen aan de continuïteit van de club.

Spelersgroep