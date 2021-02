Martin Jol vindt dat zijn werk in het technisch hart is afgerond, maar blijft betrokken bij ADO

Zijn quotes stonden de afgelopen driekwart jaar in tientallen door ADO Den Haag verstuurde persberichten. Martin Jol, hoofd van het technisch hart van de club, legde in een korte reactie uit waarom 29 selectiespelers bij de club vertrokken, waarom 25 aanwinsten naar ADO waren gehaald. Waarom trainers werden aangesteld of ontslagen. Waarom jeugdspelers hun eerste contract verdienden.



Zijn reactie op het aantrekken van Nasser El Khayati, afgelopen zaterdag, was zijn laatste uitleg voor de komst van een speler. Jol trekt zich namelijk terug. Het contracteren van El Khayati was een mooi moment om ermee te stoppen, zo zegt hij zelf. Maar de realiteit is ook: Jol vertrekt uit het technisch hart, driekwart jaar nadat het orgaan in het leven is geroepen. Terwijl de vele ingrepen die in die tijd zijn gedaan de club nog niet verder hebben geholpen dan de zeventiende plek in de eredivisie. Het wekt de indruk van een kapitein die een zinkend schip verlaat.