Matchfixing of niet, hockeysters Ring Pass hebben de degradatie verwerkt: ‘Willen terug naar hoofdklasse’

Hoe kwam de degradatie van de vrouwen van het gedupeerde Ring Pass ook alweer tot stand? Terug naar begin dit jaar. De zaalhockeysters van Bloemendaal en Laren lieten de laatste anderhalve minuut van hun wedstrijd de klok aflopen zonder verder te spelen. De stand die toen op het scorebord stond (4-3), was voor beide teams precies genoeg voor handhaving in de hoofdklasse. Door dit ‘akkoordje’ waren de vrouwen van Ring Pass in de pineut en degradeerden ze naar de districtstopklasse.

Ring Pass besloot het voorval bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) te melden. Het instituut oordeelde eind juni dat van matchfixing geen sprake was geweest. Het bestuur van de Delftse club ging tegen deze uitspraak in beroep, maar zonder succes.

Met lege handen

En zo stond Ring Pass dus met lege handen en restte voor de Delftse vrouwen niets anders dan na één seizoen weer op ’s lands tweede niveau te spelen. Bij de start in de topklasse lijken ze na een zege op MHC Zoetermeer (5-3) en een 2-2 gelijkspel tegen Craeyenhout de domper van de onsportief verlopen nacompetitie te hebben verwerkt.

,,Volle bak plezier maken staat voorop”, zei aanvoerder Imke van Heemskerck van Beest zondag in het sportcentrum van de TU Delft. ,,Maar we hebben met elkaar ook uitgesproken dat we heel graag terug naar de hoofdklasse willen. Het was zo gaaf om tegen de top van Nederland te spelen. We zijn zeker niet weggetikt. In principe kunnen we het niveau aan. Dat willen we dit seizoen weer bewijzen.”

Misschien juist daardoor zag je zondag bij de ploeg van Marc van Geest toch ook een paar gespannen koppies. ,,Ja, aan het begin van de eerste wedstrijd was iedereen lichtelijk verstijfd aan het spelen”, erkende Van Heemskerck van Beest. ,,Het is ook niet zo dat we het in deze klasse heel makkelijk gaan krijgen. Dat zag je in beide wedstrijden wel.”

