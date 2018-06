Mathijs Wartna: Wilhelmus hoort minimaal in de tweede klasse thuis

Mathijs Wartna (26) degradeerde met Wilhelmus van de eerste naar de derde klasse. De aanvoerder vindt het daarom wel weer eens tijd voor een feestje aan de Groene Zoom. Donderdag is Stompwijk'92 de eerste tegenstander in de nacompetitie voor promotie.

Wilhelmus beleefde zondag tegen Graaf Willem ll VAC een slechte generale voor de start van de nacompetitie. De Voorburgers gingen met 4-2 onderuit. ,,We moeten het maar als een wake-upcall zien. We misten nog wat jongens die met pijntjes kampten of op scherp stonden. Tot aan deze wedstrijd hadden we dit jaar in de competitie alleen nog maar van kampioen SVV verloren", zegt Wartna. Hij en zijn ploeggenoten wachten al vijf weken op de start van de nacompetitie. ,,Alleen de tegenstander was nog onbekend. Nou, Stompwijk'92 dus."

De aanvoerder speelde, sinds zijn debuut als 18-jarige in het eerste elftal, nog nooit tegen de streekgenoot. ,,We verzamelen informatie. Nick Ammerlaan en Enrico Geus scoren makkelijk, zij zijn samen goed voor veertig doelpunten. Verder weten we nog niet veel."

Wartna, die dus al twee keer degradeerde, vindt het tijd dat er op sportpark Westvliet weer eens wat te vieren valt. ,,De voorbije jaren is er hard gewerkt aan de organisatie. Die staat. Het is nu aan ons om de club ook sportief weer daar te krijgen waar we thuishoren. Dat is toch wel minimaal in de tweede klasse."