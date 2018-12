Matthijs Ferguson van Voorschoten'97 is de Haagse clubheld

Het is niet vreemd dat Matthijs Ferguson, die al sinds 1989 lid is van Voorschoten'97, tot AD-clubheld van de Amateursport in de regio Den Haag werd verkozen. Ferguson stak met zijn ruim duizend stemmen ver boven zijn concurrenten uit. ,,Ik had dit totaal niet verwacht. Zelfs van een nominatie voor deze fraaie verkiezing durfde ik alleen maar te dromen. Mijn vrouw Marieke heeft mij aangemeld", vertelt de gymnastiekleraar van beroep trots.

De liefde voor de sport en Voorschoten '97 kreeg Ferguson via zijn vader mee. ,,We deden al jarenlang samen alles voor de atletiek. Vooral het realiseren van een kunststofbaan was ons grote doel. De huidige gravelbaan is verouderd en levert blessures op. Mede daarom heeft de Atletiekunie de baan ongeschikt verklaard voor wedstrijden.‘’

,,Een kunststofbaan van 300 meter kan vooral de jeugdatletiek een impuls geven. Veel jongeren stappen rond hun veertiende nu over naar een vereniging met zo'n ondergrond. Verder hebben andere gebruikers, zoals scholen en maatschappelijke organisaties in Voorschoten, veel baat bij zo'n kunststofbaan."

Droom

Voorschoten'97 is druk bezig met het inzamelen van geld voor zijn grote droom met de toepasselijke naam 'We gaan voor de baan'. ,,Mensen kunnen bijvoorbeeld een meter baan kopen voor 100 euro. Daarnaast houden wij sponsoracties zoals sponsorlopen en werven wij op de achtergrond geldschieters en we hebben ambassadeurs.”

Ferguson is naar eigen zeggen meerdere avonden per week kwijt aan vergaderingen over dit project. En dan komen daar nog de andere activiteiten zoals het organiseren van een sponsorloop dwars door Voorschoten op 23 december bij. ,,Ik doe dat ook allemaal voor mijn vader, die afgelopen zomer is overleden. Hij was mijn steun en toeverlaat. Omdat hij voorzitter van de atletiektak was, lag het ook voor de hand dat ik mij als interim-voorzitter verkiesbaar stelde."

Eind november benoemde Voorschoten'97 Fergusons vader postuum tot erelid. ,,Een groots gebaar. Ik zal er samen met vele vrijwilligers voor zorgen dat de kunststofbaan in de zomer van 2019 of 2020 een feit is. De club heeft 270.000 euro nodig. Nu zitten wij officieel op 90.000 euro.”

Ferguson ervaart ook veel steun van zijn vrouw. ,,Zonder Marieke zou ik nooit wekelijks minimaal twintig uur in de club kunnen steken. Zij begrijpt wat mij drijft. Marieke loopt zelf ook al jaren hard. Alleen het zelf frequent training geven staat door de geboorte van mijn zoon in 2017 op een laag pitje. Dat pak ik later weer op."