Max de Jong: Ik denk dat Indy eronderdoor gaat

Als de keepersstrijd bij ADO Den Haag een duel in het boksen was dan won Indy Groothuizen voor de start van dit seizoen op punten. Vlak voor het begin van de eredivisie verduidelijkte trainer Fons Groenendijk zijn keuze voor Groothuizen. Omdat de 22-jarige tijdens de voorbereiding meer had kunnen spelen, gaf fitheid de doorslag. Zwinkels had lang last van een liesblessure. Het hield de 35-jarige eind vorig seizoen al aan de kant.