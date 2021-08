Maximale score voor gretig ADO in Keuken Kampioen Divisie: Hagenaars rollen tiental van Volendam op

Een vroege rode kaart voor de keeper van de thuisploeg en vuurwerk vanaf de tribunes. FC Volendam-ADO Den Haag was misschien nog wel gekker dan Ruud Brood van tevoren had verwacht. Het leverde de Haagse ploeg de tweede overwinning van het seizoen op: 1-3.

Ruud Brood verwachtte al dat het leuk zou zijn. FC Volendam-uit is dat altijd, wist hij nog. En spannend kon het ook weleens worden. Ondanks dat de trainer de Noord-Hollanders hoger inschatte dan zijn eigen elftal. Omdat met name de financiële middelen die hij bij zijn ADO Den Haag ter beschikking heeft tijdens de huidige transferperiode niet te vergelijken zijn met die van Volendam. De topscorer van vorig seizoen, Robert Mühren, was er immers heen gegaan. Hij had het boven eredivisievoetbal met Cambuur gekozen.

,,Er zit voetbal in, daar”, had Brood geconstateerd. De thuisploeg liet dat ook meteen zien. Enthousiast begonnen de Volendammers aan het duel, al na vijf minuten stond het 1-0. Door een hard schot van rechtsback Denso Kasius. De 18-jarige Delftenaar klopte ADO-keeper Luuk Koopmans er in de korte hoek mee.

Maar de favorietenrol van Volendam en het feit dat de vroege openingstreffer die status alleen maar vergrootte, was niets meer waard toen keeper Filip Stankovic zes minuten later een diepe pass van Gregor Breinburg helemaal verkeerd inschatte. De overtreding die de Serviër vervolgens maakte, was heel licht. Maar gezien de niet te missen kans voor Amar Catic die hij hem daarmee ontnam, kreeg hij wel rood.

Volledig scherm Al na tien minuten moest Volendam-doelman Filip Stankovic van het veld. Volendam goalkeeper Sonny Filip Stankovic send of © Pro Shots

En vanaf dat moment werd ‘Volendam-uit’ pas écht leuk voor Brood en zijn team. Ze speelden al snel een gewonnen wedstrijd. Niet in de laatste plaats omdat Mühren niet de enige bewezen goaltjesdief was die op het veld stond. Want een groot gebrek aan financiële mogelijkheden ten spijt, ADO is er vlak voor de start van de competitie wel in geslaagd om Thomas Verheydt aan te trekken. En die maakte in Volendam alweer zijn tweede doelpunt van het seizoen.

Rookbommen

En dat terwijl Brood daags voor de wedstrijd nog had gezegd dat de Hagenaar niet klaar zou zijn voor een basisplaats. Hij wilde er waarschijnlijk zand mee in de ogen strooien van de Volendammers. Verheydt maakte de gelijkmaker overigens net nadat ADO-supporters in de hoek van het stadion gele- en groene rookbommen hadden gegooid. Ze hadden het zicht op het doel waarin Verheydt scoorde al half ontnomen.

Volledig scherm De Volendamse ADO-speler Boy Kemper wordt geprovoceerd na het thuispubliek nadat hij ADO tegen Volendam op voorsprong heeft gezet. © Pro Shots / Vincent de Vries

Rondom de 1-2 van Boy Kemper speelde juist het thuispubliek een dubieuze rol. Nadat de geboren Volendammer een vrije trap van Sem Steijn keihard raak had gekopt, kreeg hij van zijn dorpsgenoten een flinke bierdouche te verwerken. Dusdanig dat scheidsrechter Alex Bos met het staken van de wedstrijd dreigde. Het was aan de behulpzaamheid van zanger Jan Smit te danken dat de tweede helft even later kon beginnen zonder een overvloed aan plastic bekers op het veld.

Halverwege die tweede helft gaf scheidsrechter Bos ADO een strafschop voor een overtreding op Breinburg. Toen Steijn die koelbloedig raak schoot, was de spanning wel uit de wedstrijd. De Haagse ploeg kon voor de tweede week op rij een eenvoudige overwinning boeken, waardoor het keurig bovenaan staat in de Keuken Kampioen Divisie. Daarmee kwam de verwachting van Brood deels uit. Door alle gebeurtenissen had zijn team van Volendam weinig te duchten, maar was het in het Kras Stadion wel degelijk een leuke avond. En in plaats van spannend werd het in ieder geval knotsgek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.