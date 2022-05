Meevaller voor ADO: Thomas Verheydt en Felipe Pires zijn fit voor eerste wedstrijd tegen FC Eindhoven

ADO Den Haag kan dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven weer beschikken over Thomas Verheydt, die aan de aftrap wordt verwacht. Ook Felipe Pires, die tegen NAC uitviel, en Jamal Amofa kunnen ‘gewoon’ spelen. ,,Heerlijk dat Thomas er weer is, dan kan ik ook weer een balletje voor gaan geven.”

De Haagse ploeg kan richting het tweeluik met de Brabanders dus opgelucht adem halen, nadat een flinke blessurelast een kleine schaduw wierp over de dubbele overwinning op NAC. De meeste onzekerheden op fysiek vlak zijn weggenomen. En de sterkhouders die nog niet fit genoeg zijn voor het duel van vanavond, Ricardo Kishna en Daryl Janmaat, zijn ook op de goede weg.

Mocht ADO de finale van de play-offs halen, is de kans groot dat zij weer inzetbaar zijn. ,,Dat we er weer een paar bij hebben ten opzichte van de wedstrijden tegen NAC, scheelt een hoop”, concludeert trainer Giovanni Franken tevreden. ,,Het waren blessures die we niet hadden zien aankomen. De oorzaken ervan waren ook geen dingen waar we iets aan konden doen.”

Quote Het is heerlijk dat Thomas er tegen FC Eindhoven weer bij is. Dan kan ik ook weer een balletje voor gaan geven Boy Kemper

Hoe dan ook zijn ze bij de Haagse ploeg blij dat een gedeelte van de spelers die tegen NAC waren weggevallen weer fit is. ,,Thomas is een grote kracht van ons en Ricardo is een spelbepaler”, benadrukt aanvoerder Boy Kemper. ,,Het is heerlijk dat Thomas er tegen FC Eindhoven weer bij is. Dan kan ik ook weer een balletje voor gaan geven.”

Knietje in dijbeen

De topscorer is hersteld van een rugblessure. Pires leek zwaarder geblesseerd te zijn geraakt toen hij in het thuisduel met NAC per brancard van het veld werd gedragen. Hij had een knietje in zijn dijbeen gekregen en hield daar behoorlijk veel pijn aan over. Maar die pijn is inmiddels grotendeels weggetrokken, waardoor hij misschien vanavond alweer kan starten. Jamal Amofa moest tegen NAC ook nog geblesseerd het veld verlaten, maar de verdediger is daar volledig van hersteld.

,,De blessure van Daryl lijkt een verkramping te zijn. Als we de finale halen, denken we dat hij er weer bij kan zijn. En dat geldt ook voor Ricardo”, legt Franken uit over de pijntjes bij Janmaat en Kishna.

