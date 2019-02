Mehmet Aldogan bezorgt Scheveningen belangrijke overwinning

Publiekswissel

In de tweede helft leidde Mehmet Aldogan zijn eigen show in met het af ronden van een pass opzij van Brandon Robinson. Het tweede doelpunt van de aanvaller was de mooiste van de middag. Met een uitgekiende lob passeerde hij de grabbelende VVSB doelman Ruben Valk. Tussen zijn vierde en vijfde doelpunt legde Aldogan een bal op maat af naar Brandon Robinson die daarmee de score naar 4-1 tilde. Drie minuten voor tijd kreeg Aldogan van trainer John Blok een publiekswissel. Door de zege op de nummer laatst bewees Scheveningen zichzelf een goede dienst in de strijd om het veilig stellen van het verblijf in de tweede divisie.