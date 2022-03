Melbi Raboen was koning van de mindgames: ‘Gekleurde schoenen? Aandachtstrekkerij!’

Het was apart; bij Melbi Raboen thuis (ze waren met z’n twaalven) was hij vroeger de enige die voetbalgek was. Het gaf wel aan dat we met een zeldzame vogel te maken hadden. Er was geen voetbalveld in de stad en in de regio, waar hij niet iedere grasspriet van kende. Toen de bekende Haagse trainer op 8 maart in het ziekenhuis overleed, bleef dat niet onopgemerkt. En deden in het voetbalwereldje meteen weer de mooiste anekdotes over hem de ronde.