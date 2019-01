Memisoglu haalt zijn gram en beslist derby in voordeel Westlandia

Robin Haase in Delftse podcast: Ik durf er niet over te praten

19 januari Robin Haase verloor gisteren in de tweede ronde van de Australian Open van Tomas Berdych. De Haagse tennisser keek door zijn gewonnen eerste ronde tegen Guillermo Garcia-Lopez echter toch met een positief gevoel terug op het eerste Grand Slam-toernooi van 2019. De nummer 1 van Nederland sprak in december in de podcast van de Delftse tennissers Tim van Leeuwen en Jort Braun over de fysieke en mentale strijd waarmee hij in zijn prestaties rekening moet houden.